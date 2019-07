Verwerking plastic afval Zwolle straks ‘naast de deur‘

Het kunststof afval dat Zwolse huishoudens inzamelen legt nu nog een reis van 300 kilometer af naar een sorteerfabriek in Duitsland. Noodgedwongen, door het gebrek aan sorteercapaciteit voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) in Nederland. Dat verandert eind dit jaar.

Het Duitse bedrijf ProZero bouwt momenteel een enorme sorteerfabriek pal naast afvalbedrijf Rova op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle, waar straks PMD-afval uit heel noord- en oost Nederland verwerkt wordt. ,,Het wordt de grootste sorteerfabriek van het land", zegt bedrijfsleider Robert Groenhuis. In totaal kan er jaarlijks 90.000 ton verwerkt worden. En kunnen vele transportkilometers uitgespaard worden. ,,Logistiek is het nu een ramp. De vrachtwagens rijden nu drie uur naar onze sorteerfabriek in het Duitse Porta Westfalica en dan weer leeg terug", aldus Groenhuis.

ProZero bouwt nu voor 35 miljoen een hypermoderne sorteerfabriek. Het is de eerste stap op Nederlands grondgebied van de Duitse onderneming, die deel uitmaakt van het concern waar ook Lidl onder valt. In Duitsland en Polen heeft het bedrijf zes recyclingbedrijven en dat heeft alles te maken met de filosofie van het moederbedrijf, zegt Groenhuis. ,,Lidl is producent van verpakkingen, maar wil ook verantwoordelijkheid nemen voor de andere kant van de keten. Zo krijg je een gesloten circuit waardoor verpakkingsmateriaal een tweede leven krijgt."

Tekort

De Duitse onderneming kon voet aan de grond zetten in Nederland door het enorme tekort aan sorteercapaciteit dat is ontstaan. ,,Het aanbod is in korte tijd gigantisch gegroeid omdat we met z'n allen ons afval steeds beter scheiden", weet Groenhuis. Voor Zwolle is gekozen vanwege de bereikbaarheid, centrale ligging en het feit dat een belangrijke leverancier, Rova, de buurman is.

In de Zwolse fabriek, die nog volop in aanbouw is, wordt het ingezamelde afval straks op allerlei manier van elkaar gescheiden. Met zeven, met luchtstromen (om zwaar en licht plastic van elkaar te scheiden), met magneten en met sensoren die in staat zijn het soort kunststof te bepalen. Vanuit Zwolle gaan de verschillende fracties naar andere bedrijven die er nieuwe verpakkingsmaterialen van maken.

In de volautomatische fabriek werken straks rond de zestig mensen. De werving van medewerkers is inmiddels begonnen. ,,Mensen staan niet aan een lopende band, maar zijn vooral bezig met onderhoud, ict en kwaliteitscontrole", zegt Groenhuis.