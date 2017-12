Verwijderen reclamemast Hornbach verloopt vlot

'Treinmuzikant' Nathan speelt voor reddende engel Domien én SR17

22 december Nathan Jacob Dillen, de 26-jarige muzikant uit Harderwijk, die in januari 2017 een boete van 149 euro kreeg voor het spelen op zijn klarinet in de trein, grijpt Serious Request aan voor een speciale actie. ,,Ik doe dit voor Domien, hij was mijn reddende engel", zegt Nathan. De 3FM-dj betaalde namelijk de boete voor de muzikant.