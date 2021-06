Verzamelaar Karl uit Zwolle heeft de mooiste Oranjeshirts (En nee, daar hoort die van ’88 niet bij!)

Man gewond bij nachtelij­ke steekpar­tij Park de Wezenlan­den in Zwolle

17 juni Een 28-jarige man uit Zwolle is afgelopen nacht neergestoken in Park de Wezenlanden in de stad. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Het incident is gebeurd rond 01.30 uur en op dat moment was het nog druk in het park. Een verdachte is nog niet aangehouden.