Veteraan Hans (83) uit Zwolle heeft na zestig jaar nog nachtmerries en krijgt nu eindelijk erkenning

Stop seksuele intimida­tie op straat. Selma en Johran willen actie: ‘Zwolle loopt achter de feiten aan’

In steden als Arnhem en Enschede ligt vast hoe seksuele intimidatie op straat aangepakt kan worden, maar Zwolle steekt vertwijfeld de handen in de lucht wanneer een vrouw ongewenst nagefloten of betast wordt. PvdA en VVD roepen slachtoffers op zich te melden. Zij werken samen aan een plan om dit soort praktijken aan banden te leggen, wellicht strafbaar te stellen.

11 februari