VEZ heeft na koop oude WRZV-hallen eindelijk eigen kerk in Zwolle: ‘Dit blijft een plek van barmhartigheid’

Zwolse wasserette neemt na brand schade op en wil snel verder: ‘Maar geen idee wanneer dat weer kan’

2 september Wasserette Topcleaning in Zwolle is tot nader order gesloten. Vannacht woedde er een brand in het pand aan de Jufferenwal en Korte Kamperstraat. Met name de zijde aan de Jufferenwal liep schade op, snel handelen van de brandweer voorkwam erger. De wasserette kijkt al naar de toekomst: ,,We hopen onze klanten snel weer te kunnen helpen.”