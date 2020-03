VEZ overweegt kerkdiensten in Zwolle altijd online uit te gaan zenden

video Enorm gat in de weg na leiding­breuk, maar wijk in Zwolle heeft wel weer water

14:15 Een hoop modder en een gigantisch gat in de weg. De ravage rond de Veerallee in Zwolle is groot na een breuk in een waterleiding. Veel belangrijker: de woningen in de omgeving zijn door een omlegging allemaal weer voorzien van water. Nu volgt het herstel.