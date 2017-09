Viaa Zwolle op vierde plek in HBO Keuzegids

De opleiding Pabo van Viaa is geëindigd op een vijfde plaats in de categorie noord met een score van 74. Dat is een stijging van vier punten ten opzichte van vorig jaar. In de categorie kleinere hogescholen staat Viaa op de vierde plaats. Particuliere instellingen niet meegerekend.

Pluim

Voorzitter van het College van Bestuur, Jacob Schaap, is zeer tevreden over de goede scores in de Keuzegids Hbo 2018, meldt hij via het persbericht: 'We zijn erg blij met deze waardering van onder andere onze studenten. Hogeschool Viaa komt goed uit de bus. Een pluim voor alle medewerkers van onze hogeschool die, samen met het werkveld, hard werken aan de kwaliteit van onze opleidingen. En we blijven ons ook het komende jaar inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Dat doen we in samenspraak met onze studenten'.