Victoria Koblenko opent veiling van monumenten in Zwols Museum ANNO voor noodhulp aan Oekraïne

De expositie Nieuwe Monumenten in Museum ANNO in Zwolle wordt vrijdag 18 maart afgesloten met een veiling. De opbrengst van de verkoop van diverse kunstobjecten is bestemd voor humanitaire hulp aan Oekraïne. De veiling wordt geopend door actrice Victoria Koblenko.

In Museum ANNO zijn sinds vrijdag 24 februari, precies een jaar nadat Rusland de invasie inzette in Oekraïne, vier kunstwerken te zien die zijn gemaakt door studenten van ArtEZ Zwolle. Dat gebeurde in samenwerking met stichting MYzwolle, leerlingen van de Oekraïense School en Oekraïense vluchtelingen. Ze kwamen met elkaar in contact doordat er Nederlandse les wordt gegeven door MYzwolle aan mensen uit Oekraïne in het Sophiagebouw van ArtEZ.

De vier Nieuwe Monumenten markeren de betekenis van 24 februari en staan in het teken van slaap, hoop, samenzijn en thuis. In heel Oekraïne worden momenteel monumenten in veiligheid gebracht. Cultureel erfgoed wordt met zakken zand beschermd. Sovjetmonumenten verdwijnen uit het straatbeeld. Deze thematiek vormde de context voor het maken van de monumenten.

Opening door Victoria Koblenko

De veiling van de vier Nieuwe Monumenten en andere kunstobjecten wordt vrijdag 18 maart geopend door actrice Victoria Koblenko, zelf van Oekraïense komaf, en is in handen van oud veilingmeester Cees Lubbers. De deuren gaan open om 19.00 uur en de veiling start om 19.30 uur. Naast de veiling is er ook een programma met muziek en er zijn enkele sprekers, onder wie Koblenko.

Voor de veiling is de organisatie ook nog op zoek naar inbreng van andere kunstobjecten. Wie een kunstwerk beschikbaar wil stellen, kan hiervoor contact opnemen met stichting MYzwolle via nieuwe-monumenten@myzwolle.nl. Of kijk op myzwolle.nl.