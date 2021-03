VIDEO | Een prik? ‘Ho nee, echt niet!’ Zo denken kinderen over corona

Klachten over vervoer kwetsbaren in Zwolle stuiten op muur bij gemeente: voorlopig verandert er niets

19 maart Te veel mensen bij elkaar in een busje of auto, te lange wachttijden en een rit die zomaar 45 minuten langer kan duren omdat je medepassagier elders moet zijn. In het kort waren dat de voornaamste klachten van de Participatieraad over het vervoer via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Zwolle. Maar voorlopig verandert er niets, laat wethouder Dorrit de Jong weten.