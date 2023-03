Video van Bellinga's op vakantie gaat viral op TikTok: 'Oh, de vader mag niet filmen'

Mocht je de Bellinga’s niet kennen: het Zwolse vloggezin is met ruim 600.000 abonnees razend populair op YouTube. In de vlogs laten ze vooral hun dagelijkse leven zien. In 2021 verhuisde het gezin van Zwolle naar een villa in Raalte. Ouders Fara en Daniël wonen er samen met hun kinderen Luan, Lucilla, Luxy en Lucius.