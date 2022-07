Video van snelheidsduivel die 220 rijdt op N340: politie heeft moeite om BMW bij te houden

De politie hield gistermiddag een controle op de N340 rond Dalfsen. Bij Ommen werden bijvoorbeeld twee motoren op de bon geslingerd die respectievelijk 115 en 125 reden. Maar de automobilist met haast reed wel extreem hard. ,,Het betrof het stuk van de weg tussen Dalfsen richting Zwolle. De trajectmeting is over 1800 meter gedaan”, aldus Politie Team Verkeer Oost Nederland.

De gemiddelde trajectmeting van de BMW-rijder kwam op 185 kilometer per uur. Dat betekent, na correctie, een overschrijding van 99 kilometer per uur. De bestuurder is zijn rijbewijs in ieder geval het komende half jaar kwijt. Hij krijgt ook nog een boete, de hoogte van het bedrag maakt de politie later nog bekend.