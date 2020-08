Vier coronabesmettingen bij Albert Heijn-personeel in Zwolle

Na 22 jaar tbs is Peter de V. weer vrij man: wat betekent dat voor de moordenaar van Alide uit Zwolle?

20 augustus Het einde van de langdurige tbs-behandeling van Peter de V. (51) is in zicht. Wat betekent dit voor de man die in 1994 in Zwolle zijn vriendin Alide van Eerten op gruwelijke wijze doodde en vervolgens 22 jaar van kliniek naar kliniek ging? Mag hij gaan en staan waar hij wil?