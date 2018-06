Vier hectare grote parkeerplaats voor Scania-vrachtwagens op Kop van Voorst

Moderne Devoten praten over armoede in de open lucht, bij gedenk­steen Thomas a Kempis op Bergkloos­ter.

16 juni De 'groene kathedraal' ofwel de gedenksteen van Thomas a Kempis op begraafplaats Bergklooster in Zwolle vormt vanaf vanavond de ontmoetingsplek voor Moderne Devoten. Dan start een reeks van drie lezingen in de open lucht over het thema 'Moderne Devotie en armoede'.