‘Vier jaar lang dealen in Zwolle’: Verdachte drugsdealer en zijn koerier blijven in de cel

Ambtenaren in Zwolle hebben hun handen vol aan groepje klagende ‘veel­schrij­vers’

6:29 Een vrouw die bij de gemeente maar blijft klagen over geluidsoverlast van de snelweg. Of een man die de wethouder per mail continu bestookt met klachten over de blaffende hond van de buren. Fictieve kwesties misschien, maar ambtenaren in Zwolle hebben hun handen wel vol aan dit soort ‘veelschrijvers’. Ook al zijn ze op twee handen te tellen.