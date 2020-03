Vier mannen gaan op de vuist in Zwolle en belanden allemaal in de cel

De melding over de vechtpartij kwam rond kwart over zes. De politie rukte met meerdere eenheden uit en zag ter plaatse dat nog volop werd gevochten. Bij de vechtpartij waren drie Zwollenaren van 17, 23 en 26 jaar oud en een man uit Zeewolde van 42 jaar betrokken.

Politie bewaakt verdachte in het ziekenhuis

Nadat de vier uit elkaar werden gehaald, bleek een van hen gewond. Hij is naar het Isala-ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie was tot in de nachtelijke uren in het ziekenhuis om de gewonde verdachte te bewaken. De andere drie belandden direct in de cel.