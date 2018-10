Vier speeltuinen genomineerd: welke is de leukste van Zwolle?

Het gaat om de volgende vier locaties; 1. de speelplek van kinderboerderij Wezenlanden (Almelose Kanaal), 2. de speelplek van wijk- en speeltuinvereniging Het Noorden (Ferdinand Bolstraat), 3. speeltuin De Regenboog (Bachlaan) en 4. de speelplek van wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier (Trompstraat). Op de website www.destentor.nl/zwolle is een poll te vinden waar lezers hun stem kunnen uitbrengen. De redactie zoekt uiteraard ook nog uit wat deze speelplekken zo bijzonder maakt. Wie daarover iets wil vertellen, kan een mail sturen naar m.vdberg@destentor.nl

Samenspel

Bij de genomineerde speelplekken zitten ook speeltuinen van wijkverenigingen, die zelf voor het onderhoud zorgen. Maar verreweg de meeste speellocaties in Zwolle zijn in beheer van de gemeente. Volgens woordvoerster Marieke Stenfert wordt een buurt bijna altijd betrokken bij nieuwe speelplekken. Er is nergens vastgelegd wat er precies moet komen; dat is een samenspel met de bewoners. Zo telt Zwolle inmiddels ook vele speelplekken zonder een klassieke schommel en glijbaan en wordt juist steeds vaker gekozen voor een natuurlijke invulling.

Mooi voorbeeld van dat laatste is de vernieuwde speeltuin in Aa-landen, bij de Punterdiep. Daar komen niet alleen een houten schommel en een duikelrek, maar maken ze ook een hut van wilgentenen en wordt de glijbaan op een heuvel gezet. Andere voorbeelden van natuurlijke plekken zijn de 'speeleilanden' in Zwolle-Zuid (bij de sportvelden van ZAC) en Stadshagen (Broderiestraat).

Rioolbuis

,,De laatste jaren is er ook een trend dat schoolpleinen worden vergroend,'' vertelt Stenfert. In plaats van tegels ligt er zand op het plein. Met behulp van ingegraven rioolbuizen en stoere toestellen van echt hout is het allemaal net wat spannender gemaakt. Ze noemt de Vrije School Michael in Holtenbroek, maar ook de Schatkamer in Stadshagen.

Het doel van die 380 speelplekken in Zwolle is vooral vermaak en plezier, erkent Stenfert. ,,Maar natuurlijk willen we ook de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren.'' Een speelplek moet aantrekkelijk zijn en echt iets te bieden hebben, weet ze. Want kinderen kiezen steeds vaker voor de tablet.

Over vandalisme rondom speelplaatsen heeft Zwolle niet echt te klagen, blijkt uit de cijfers. Volgens woordvoerster Stenfert is er vooral rondom de jaarwisseling sprake van brandschade, meestal door vuurwerk. ,,Gemiddeld kost dit tussen de drie- en vijfduizend euro per jaar.''