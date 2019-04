Vier ton voor ondersteuning Zwolse podiumtalenten

Dit productiehuis wordt nu verbreed naar andere kunstuitingen. Muzikanten, kunstenaars en theatermakers kunnen er terecht en samen met andere disciplines aan producties werken. Hedon werkt hierin intensief samen met onder meer de Zwolse Theaters en de creatieve opleidingen in de stad, zegt directeur Anne Riemersma. ,,We zijn twee jaar geleden begonnen en je ziet dat het hele leuke resultaten oplevert. Nu kunnen we het nog grootser aanpakken en uitsmeren over meer kunstdisciplines. Daardoor kunnen we vernieuwing op het podium realiseren." Een goed voorbeeld van zo'n samenwerking is volgens hem het project rond dj en muzikant Delic, de oud-producer van Opgezwolle, dat resulteerde in een show, een kunstexpositie en een boek.