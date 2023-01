Vier Zwolse kinderen ‘voor de tweede keer ontvoerd’: ‘Ze waren net weer opgebloeid’

indebuurt Braziliaan­se Leticia (27) verhuisde voor de liefde naar Zwolle: 'Ik heb hier een nieuw leven'

Ze leerden elkaar kennen via een datingsite, gaven elkaar anderhalf jaar later het ja-woord, wonen samen in Zwolle en zijn sinds kort trotse ouders. De Braziliaanse Leticia (27) en Zwolse Sonny Muilman (32) kunnen hun geluk niet op. Toch hadden ze een lange adem nodig om hun ideale huisje, boompje, beestje te realiseren. “Al het wachten op haar verblijfsvergunning was het meer dan waard”, zegt Sonny.

