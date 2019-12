Vierde schietpartij in half jaar tijd in Zwolle, ditmaal in Dieze-Oost

update & video Burgemees­ter Snijders over nieuwe schietpar­tij Zwolle: ‘Dit moet stoppen’

12:51 Burgemeester Peter Snijders noemt de schietpartij gisteravond laat bij een Multicultureel Centrum in de Zwolse wijk Dieze-Oost ‘onacceptabel’. Het is de vierde schietpartij in korte tijd. ,,We gaan kijken of meer maatregelen nodig zijn, want dit moet stoppen.”