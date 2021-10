Vieze brommers blijven welkom in centrum Zwolle: gemeente vindt lucht schoon genoeg

In navolging van andere steden moet ook Zwolle rap van vervuilende brommers en snorfietsen af, bijvoorbeeld door net als Rotterdam, Den Haag en Nijmegen sloopsubsidies beschikbaar te stellen. Met deze oproep, verpakt in een motie, kwamen coalitiepartij GroenLinks en oppositiefracties D66, PvdA en CDA vorig jaar. Met zo’n regeling zou de luchtkwaliteit in de stad, die volgens de partijen verre van optimaal is, verbeterd kunnen worden.

Zwolle voldoet niet aan advieswaarden WHO

Maar wat blijkt? Zo vies is de binnenstad helemaal niet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft verkeerswethouder William Dogger (Swollwacht) dat metingen bewijzen dat de luchtkwaliteit in hartje Zwolle ‘niet significant slechter is dan in andere delen van de stad’. Daarnaast is het onduidelijk wat het aandeel van brommers is in de uitstoot van fijnstof in het centrum. Tevens voldoet Zwolle aan de landelijke normen, al worden de nieuwe advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) sinds vorige maand wél overschreden.