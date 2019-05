Vijf auto's beschadigd na brand in Zwolle

Wijnen (VVD) stopt als raadslid Zwolle, Doornbos volgt hem op

13 mei Hans Wijnen, jarenlang VVD-raadslid in Zwolle, vertrekt uit de gemeentepolitiek. De liberaal neemt namens zijn partij plaats in het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Jeroen Doornbos volgt hem op in de vijfkoppige VVD-fractie in Zwolle.