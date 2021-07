Vijf generaties Van Wijhe Verf: ‘Wijzonollen werd een werkwoord’

Dick van Wijhe (85) kwam in de jaren 60 bij zijn vader in de zaak. Qua ruimte en logistiek was het middeleeuwse Huis met de Hoofden in de binnenstad ‘hopeloos’, maar hij denkt met weemoed terug aan die tijd. Tot zijn verrassing zei zijn vader op een dag: ,,Het personeel hoeft het niet te weten, maar ik wil graag dat jij de leiding overneemt.’’ Dick: ,,Hij had moeilijke tijden meegemaakt, de crisis van de jaren 30, de oorlog. Hij wilde van de verantwoordelijkheid af.’’ Dankzij de bouwhausse in die jaren gingen hun blikken Wijzonol-verf als zoete broodjes over de toonbank. ,,Wijzonollen werd een werkwoord.’’