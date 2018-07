Vijf jaar na nieuwbouw Isala ziekenhuis Zwolle is het afstoten van gebouwen alweer aan orde

1. Smalle gangen en een slechte logistiek, de kritiek was niet van de lucht bij de start. Voldoet het gebouw?

,,Die kritiek herken ik niet. De ervaringen zijn juist positief. Patiënten en medewerkers voelen zich in het gebouw thuis. De fase dat niet alle techniek helemaal goed ingeregeld was, hebben we ruimschoots achter ons gelaten. We moeten ons wel realiseren dat het basisontwerp uit 1999/2000 stamt en er zit een aantal dingen is dat we nu wat anders hadden willen hebben. We hebben bijvoorbeeld de mama-poli in gebouw B zitten en de radiologische diagnostiek in het hoofdgebouw. Die liggen te ver uit elkaar.''

,,Patiënten worden steeds ouder en zij hebben bij een operatie een grotere kans op een delier. De nabijheid van een mantelzorger die ook blijft overnachten werkt dan positief. We hadden voor dit soort situaties liever wat meer 1-persoonskamers hebben gehad. Maar verbouwen is te ingewikkeld; vanwege de overlast en er zijn veel kosten mee gemoeid. Alles wat er staat is nog niet afgeschreven, het kan nog lang mee. We maken wel plannen voor de toekomst. De ziekenhuiszorg gaat dusdanig veranderen, met neer zorg op afstand, dat er op den duur minder vierkante meters ziekenhuis nodig zijn. Wellicht dat we in de toekomst gebouwen moeten afstoten.''

2. Bent u ook zo bang dat de files in het najaar weer voor de deur staan?

,,De verkeersontsluiting via de Ceintuurbaan is een knelpunt. Afgelopen winter hebben we gezien dat het de spuigaten kan uitlopen. Wat wij vooral niet willen is dat de bereikbaarheid van de acute zorg hieronder lijdt. Er mag nooit een ambulance in gevaar komen doordat het verkeer zich hier voor de deur niet goed kan afwikkelen. Zo'n situatie heeft zich nog niet voorgedaan, maar af en toe zie je dat het wel laveren is. Er moeten bijtijds maatregelen worden genomen, om te voorkomen dat het een probleem wordt.''

,,We doen dat zelf door in het najaar verkeersregelaars in te zetten en we schuiven de bezoektijden een uur op naar 15.30 uur tot 17.00 uur. Zo halen we de druk van verschillende verkeersstromen in de middag er wat af. We zijn met de gemeente in gesprek over de ontsluiting van het hele bedrijventerrein Oosterenk. De economie trekt aan en dat levert meer verkeer op. We hopen dat nog voor de winter het probleem wordt aangepakt.''

3. De griepepidemie had effect op de operatie-wachtlijsten. De wachttijd liep op. Wat heeft Isala daarvan geleerd?

,,Veel opname- en ic-capaciteit werd gebruikt voor de acute patiënten en dat betekende dat de geplande operaties in de knel kwamen. Alle ziekenhuizen hadden daar last van, wij ook. We gaan ervoor zorgen dat die knelpunten zich niet weer in die mate voordoen. Dat kan door bijvoorbeeld een speciale verpleegafdeling voor alleen grieppatiënten op te zetten of door de grieppatiënten met infuus en antibiotica thuis te behandelen of door in een griepperiode op voorhand minder operaties in te plannen. We willen dergelijke maatregelen nog voor de winterperiode maatregelen nemen.''

,,De wachttijden voor geplande operaties is nu gemiddeld zes tot zeven weken, soms een uitschieter naar acht. Dat vinden we te lang. Het moet terug naar vier tot zes weken. We benutten alle ok-capaciteit die we hebben, maar om de doorlooptijd te verkorten denken we ook aan een zesde operatie-dag in de week. Ook proberen we de capaciteit in Meppel optimaal te benutten. Dat kan betekenen dat een patiënt niet in Zwolle maar in Meppel wordt geopereerd.''

4. Ziekenhuizen hebben steeds vaker te maken met onvervulde vacatures. Hoe zit het bij Isala?

,,De arbeidsmarkt is krap. In de Randstad hebben ze te maken met veel concurrentie, tussen ziekenhuizen onderling, maar ook van het bedrijfsleven. Wij hebben dat hier niet. We zijn de afgelopen jaren flink gaan opleiden en we zijn in een aantal opzichten best een aantrekkelijke werkgever. Specialisten en ic-verpleegkundigen kijken naar de ziekenhuizen die hun de meeste kansen kunnen bieden. De omvang van een ziekenhuis en de aard van de patiëntenzorg spelen een rol in die keuze. Sluiting van kinderafdelingen zoals in andere gebieden aan de orde, speelt hier niet.''

5. Ziekenhuizen moeten van het Rijk flink bezuinigen. Lastig in een maatschappij met vergrijzing en een grotere zorgvraag.

,,We hebben 2017 afgesloten met een positief begrotingsresultaat. Maar we staan voor een forse bezuinigingsopgave. Tussen nu en 2022 verwachten we dat de zorgvraag met 8 tot 10 procent toeneemt terwijl we alles bij elkaar voor 1,7 procent groeiruimte krijgen. We komen daardoor tekort. We proberen dat op te lossen door bijvoorbeeld administratieve lasten terug te brengen, door spaarzamer te zijn in de diagnostiek en meer zorg op afstand te bieden, zoals e-health en door over te gaan op thuisopnames. De zorgverzekeraars hebben hiervoor transformatiegelden beschikbaar gesteld en we houden ze eraan die te investeren.''