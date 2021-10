Vijf jaar terug speelde PEC zich na een beroerde start veilig. Of dat dit seizoen ook lukt? ‘Ik ben er bang voor’

GGD zet slimme bril in tegen prikangst: ‘Alles in mij schreeuwt dat ik hier weg moet’

1 oktober Even relaxen op het strand terwijl je een coronaprik krijgt? Dat kan nu bij de GGD-vaccinatielocatie in Zwolle. Mensen die enorm opzien tegen de prik kunnen er vanaf vandaag gebruikmaken van een virtualrealitybril. GGD IJsselland zet het middel in omdat ze juist nu, in het staartje van de vaccinatiecampagne, veel mensen met prikangst zien. ,,Ze willen wel, maar hebben het steeds voor zich uitgeschoven."