Vijf jongens opgepakt voor brandstichting aanlegsteiger Zwolle

Patiënten Transfore in gesprek met publiek: ‘Niet gek en niet gevaarlijk‘

10:00 Je kunt ze gewoon tegenkomen in de supermarkt, Natasja (46) of Peter (41) uit Deventer. Ze leiden hun leven zelfstandig. Natasja is dol op haar katten, Peter zorgt voor zijn twee kinderen. Maar beiden zijn ze ook patiënt in de forensische zorg bij Stichting Transfore.