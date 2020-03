Vijf keer praktische oplossingen in Zwolle tijdens corona-crisis

Hoe ga je om met het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven? In Zwolle komen de praktische oplossingen als paddenstoelen uit de grond. We zetten er 5 op een rijtje.

1 Koffiemoment van Leger des Heils

De huiskamer van het Leger des Heils in de Zwolse wijk Dieze, Bij Bosschardt, is nu ook dicht. Zonde voor de mensen die normaal zo vaak even binnenlopen voor een praatje, een koffie, gezelschap. Dat vond ook Tineke Kleinhuis van het Leger, die dinsdagochtend voor het eerst live op Facebook de huiskamer opende.

,,Voor veel bezoekers is het zo’n gewoonte. En ook belangrijk. Even vragen: Hoe gaat het daar, hoe kom je de dag door, heb je tips voor de ander? Al is het ook wennen: op een gegeven moment had ik hondenoren op mijn hoofd. Verkeerde knopje ingedrukt, haha!’’ Elke dinsdag- en donderdagochtend opent de digitale huiskamer voor een half uur, en met collega’s loopt Kleinhuis ook door de wijk. ,,Even elkaar zien, op afstand. En als we mensen kunnen helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, dan doen we dat ook.’’

2. Online concert

Ook concerten gaan allemaal niet door voorlopig. Wat doe je dan? Ook naar Facebook, om via de digitale snelweg toch publiek te bereiken. De Zwolse Less is More Band - een brassband met zes blazers - gaat dat zaterdag 21 maart doen, om 19.30 uur. Op hun eigen facebookpagina.

3. Telefoneren met ouderen

Buurtkamers dicht, geen bezoek meer van mantelzorgers of familie. Zeker voor ouderen kan deze periode enorm eenzaam worden. Dus daarom: de SamenOuderen Kletslijn in Zwolle. Ouderen kunnen bellen naar 088-2011250, van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, en kunnen dan even hun verhaal kwijt, of gezellig een praatje maken. Een initiatief van SamenZwolle, zorgpartijen en WijZ Welzijn. Dinsdagochtend zaten de medewerkers, vanuit huis, voor het eerst aan de telefoon.

,,Het is nu nog rustig, het zal even duren voordat het de ouderen zelf bereikt’’, vertelt Niels Piëst van WijZ. ,,We zijn bezig met flyers die we bij verzorgingshuizen gaan verspreiden, en hopen daarnaast vooral dat kinderen het aan hun ouders of grootouders doorgeven. We hebben genoeg ruimte om op te schalen.’’

4. Dansles per video

De achthonderd dansers van DIFF Dance Centre zitten thuis. Om toch aan hun beweging te komen, nemen de danscoaches momenteel vele video’s op met lessen. Eind van de week verwacht eigenaar Claudia de Rijter al zeventien video’s af te hebben. Die gaan direct richting de dansers, die de video’s in hun eigen netwerk weer kunnen verspreiden. Waarom niet direct op Facebook? ,,Dan zit je met muziekrechten. Het zou zonde zijn als het daardoor eraf gehaald wordt’’, vertelt De Rijter.

,,Het is ergens wel mooi om te doen, de docenten gaan met een grote glimlach voor de camera staan. Een mooie oplossing, want je ontneemt de dansers toch datgene wat ze het allerliefste doen. Dus nu is het, als het mooi weer is: laptop in de tuin en gaan!’’

5. Gratis studieplekken

Om (examen)leerlingen extra te helpen, biedt Lyceum Zwolle tijdelijk gratis studieplekken aan. ,,Bij een overmachtsituatie als deze, voel ik mij geroepen om mijn steentje bij te dragen’’, vertelt eigenaresse Meena Rahmani van het studiebegeleidingsinstituut. Volgens Rahmani staan de tafels op voldoende afstand van elkaar. Voor leerlingen die zich inschrijven, wordt een studieplan opgetuigd en is een werkplek beschikbaar. Gratis, tot en met 6 april.