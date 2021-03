Vijf minderjarigen in Zwolle aangehouden voor diefstal met geweld

Zwolse ‘bakkers’ opgepakt voor productie van ruim 200 chocolade­re­pen en cakejes

18 maart In een pand aan de Popovstraat in Zwolle bleken twee bakkers niet alleen bakmeel, eieren en roomboter te gebruiken in hun keuken. De politie trof er maandag onder meer 96 chocoladerepen en 120 cakejes aan waarin drugs was verwerkt.