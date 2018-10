Vijf tips na granaat aan cafédeur in Zwolle

De politie heeft in totaal vijf tips binnen gekregen in het onderzoek naar de handgranaat, die twee weken geleden aan de deur hing van café Bruut aan de Voorstraat in Zwolle.

Volgens politiewoordvoerder Anne Coenen is er nog niets te melden over de herkomst van de granaat. ,,Het onderzoek is in volle gang.” Vorige week werden op tv beelden getoond van een fietser die het zwarte explosief aan de deurknop hing. Volgens Coenen zijn er ondanks een nieuwe oproep geen aanvullende beelden aangeleverd. Of het café momenteel wordt beveiligd door de politie, wil Coenen niet zeggen. ,,We doen nooit uitspraken over beveiligingsmaatregelen.”

Dicht

Bob Kooistra nam het café voor de zomer over. Hij heeft nog geen vergunning. Die procedure loopt nog. De burgemeester besloot vorige week dat Bruut vooralsnog dicht moet, zolang die vergunning nog niet is verleend. Dat gaat in vanaf morgen - dus donderdag - 16 uur. Het is nog niet duidelijk of Kooistra daar gehoor aan geeft. Vanmiddag liet hij weten, op vragen van de Stentor, dat hij daar later op terug wil komen. Vorige week vrijdag moest hij ook sluiten, maar ging het café gewoon open.

De gemeente Zwolle maakte vorige week bekend dat er extra onderzoek nodig is om een vergunning te kunnen verlenen. In een persverklaring staat: ‘Gedurende dit onderzoek mag café Bruut volgens de Drank- en Horecawet niet open. Dit is dus geen gevolg van de aangetroffen granaat op 10 oktober. De vergunningsaanvraag en het politieonderzoek zijn twee verschillende processen.’