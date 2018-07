Vijf tips van Zwolse tuinontwerper voor een gezonde tuin

Je waant je haast in Zuid-Frankrijk dezer dagen. De anders zo frisgroene Hollandse graspartijen transformeren in bruine, borstelige stukken grond. Het lijkt er ook niet op dat het snel gaat regenen. Wat kun je doen om je gazon en tuin niet te laten verpieteren? Tuinontwerper Harry Pierik uit Zwolle geeft tips.

Tip 1: Water

Waterbedrijven roepen op om niet te veel water te gebruiken, maar wil je de tuin redden, dan is sproeien toch echt belangrijk, vertelt Pierik. „Het hoeft niet elke dag. Sproei de tuin eens in de twee of drie dagen. Als je te vaak sproeit, worden de wortels lui, omdat ze niet worden geprikkeld om verder te groeien. Dan is de grond bovenin nat genoeg. Wanneer je sproeit, doe dit dan zeker twee uur en doe het 's avonds. Dan is het minder warm en verdampt het water niet zo snel."

Tip 2: Mulchen

„Mulch is een laag organisch materiaal waar je de bodem mee bedekt. Een goede laag mulch beschermt de aarde met een extra laagje. Zwarte tuinaarde droogt snel uit, je moet ook zeker niet gaan schoffelen met dit weer. Als je een goede muchlaag laag hebt, scheelt dat ook met water geven. Mulchen kun je doen met bladaarde of met compost met een grove structuur. Compost is veel belangrijker dan bemesten. Te veel mest zorgt er juist voor dat planten slap worden."

Tip 3: Verplaats niets

„Verplaatsen van planten is nu uitgesloten. Dan weet je zeker dan het fout gaat. Planten verplaatsen kan op zijn vroegst in september. Als je denkt dat een plant te veel zon krijgt, dan kun je er even een laken overheen hangen. Dat zorgt voor wat extra bescherming."

Tip 4: Snoei met beleid

„Snoeien kan in de zomer, als je maar goed oplet. Het is zelfs zo dat wonden in de zomer sneller dichten. Als je een buxus bijvoorbeeld wat wilt bijknippen, dan zie je dat het blad onder de buitenste laag kwetsbaar is. Dat verbrandt daardoor ook eerder. Ook in dit geval kun je een plant beschermen door er een laken overheen te leggen. Geef wel wat extra water nadat je gesnoeid hebt."

Tip 5: Bruin gras, en dan?