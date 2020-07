Vijf tips voor iedereen die autovrije IJsselbrug Zwolle wil fotograferen: ‘Ga eens op je rug liggen’

Bewoners met onveilige balkons in Zwolle opgelucht door uitblijven balkonloze zomer

17 juli Woningcorporatie SWZ gaat 180 balkons in Zwolle vanaf komende week stutten, zodat bewoners ze gewoon kunnen gebruiken. Donderdag werd bekend dat de balkons aan de Pieter Steynstraat niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Er is mogelijk corrosie in het beton. Bewoners zijn opgelucht door het stutten, want vreesden een balkonloze zomer.