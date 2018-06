Vijf vragen over demonstratie tegen Lelystad Airport vandaag in Zwolle

Het is onderdeel van een landelijke protestactie waarbij bewonerssgroepen en milieuorganisaties de straat op gaan om te protesteren tegen groei van luchthavens in Nederland. Vijf vragen over de demonstratie.

Wat gaat er gebeuren in Zwolle?

Onder meer Actiegroep HoogOverijssel, Red de Veluwe en Hoog Over Wesepe lopen een protestmars. Die begint om 13.00 uur in het Wezenlandenpark aan de Wethouder Alferinkweg in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst zullen actievoerder, de directeur van Greenpeace en Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) spreken. Oud-politicus Jan Terlouw zou de openingshandeling verrichten, maar moest de manifestatie afzeggen.

Wie organiseert het protest?

Het protest is onderdeel van een landelijke manifestatie tegen groei van luchthavens. De demonstratie is bedacht door het Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en milieuorganisatie GreenPeace. Het bewonersberaad is een samenwerking van bewonersorganisaties rond zes luchthavens. Deze groep is vorige maand opgericht. De organisatoren roepen om met rode attributen te komen, om een rood signaal af te geven aan de overheid.

Wordt vanmiddag alleen in Zwolle gedemonstreerd?

Nee, in zes plaatsen gaan bewonersgroepen en milieuorganisaties vanmiddag de straat op. De protesten zijn om 13.00 uur tegelijkertijd in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en dus ook in Zwolle.

Waarom protesten tegen Lelystad Airport?

De manifestatie richt zich op de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Vakantievluchten van Schiphol moeten uitwijken naar Lelystad, om de grootste luchthaven van ons land te ontlasten. Het blijkt dat door de uitbreiding, die voor april 2020 staat gepland, vliegtuigen langdurig laag over Gelderland en Overijssel vliegen. Omwonenden van de routes zijn bang voor geluidsoverlast.

Hoe komt het dat de gemoederen zo hoog zijn opgelopen?