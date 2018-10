Vijfde plek voor Jonnie Boer in Beste Chef Awards 2018

Dinoland Zwolle blijft deze winter niet open

8:09 Dinoland in Zwolle stevent dit jaar af op ruim honderdduizend bezoekers, waarschijnlijk net iets meer dan vorig jaar. Het themapark aan de Willemsvaart blijkt in trek als locatie voor schoolreisjes en kinderfeestjes. Vorig jaar was een deel van het park ook in de winter open. Maar die proef krijgt even geen vervolg.