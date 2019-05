Vijfduizend handtekeningen voor The Livingroom in Zwolle, volgende week gesprek met gemeente

Het 'muziekverbod’ zorgde in april voor grote ontsteltenis in de Zwolse muziekscene. Muzikanten en conservatoriumstudenten kwamen massaal in actie om de kroeg en uitbater Anja Louwerse een hart onder de riem te steken. De politiek stelde vragen en wethouder Dogger (handhaving) beloofde in gesprek te gaan met de betrokkenen. ,,Maar wat kan ik doen, dacht ik. Eigenlijk heel weinig’’, vertelt Schoon (24). ,,Met een handtekeningenactie kon ik in ieder geval laten zien hoeveel draagvlak er is en hoe belangrijk The Livingroom is voor heel veel mensen.’’