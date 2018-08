Vijftien jongeren willen gratis zwemles in Zwolle

Woordvoerster Cathelijne Koppert noemt het 'een mooi begin'. De lessen beginnen na de zomervakantie. ,,Het is nu nog iets te kort dag om te bepalen of er wellicht meer campagne nodig is'', laat ze weten.

De regeling is bedoeld voor tieners die door allerlei omstandigheden nog geen diploma hebben. Daarbij wordt onder meer gedacht aan kinderen van vluchtelingen. De uitvoering is in handen van zwembad De Vrolijkheid en zwemschool Akwaak, de gemeente betaalt de lessen.

