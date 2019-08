Vijftien meter lange Brood-imitatie in Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Kunstenaar Jeroen van Doornik heeft een vijftien meter lange muurschildering aangebracht in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Het werk is naar opdracht van directeur Ingeborg Peterson gemaakt in de geest van Herman Brood.

Vanwaar een vijftien meter lange Herman Brood-imitatie in het trapgat van de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle?

Ingeborg Peterson (directeur Nieuwe Buitensociëteit en Theater Buitensoos Zwolle): ,,Hij zit precies op de muur tussen Meeting Center Nieuwe Buitensociëteit en Theater Buitensoos. Dit hele pand was vroeger een bioscooptheater. De grote filmzaal van toen, is nu Theater Buitensoos. De trap achter die zaal was opvallend oranje, maar moest onlangs opnieuw worden bekleed. Toen dat klaar was, dacht ik: wat ziet dat er ineens saai uit.’’

Vervolgens belde je de Nachtburgemeester?

,,Ja. Ik wist dat Jeroen ook kunstenaar is en kan werken in de stijl van Herman Brood. En omdat ik inmiddels iets meer wist over de band van ons theater met Herman, kwam ik op dit idee om de muur op te leuken.’’

Ingeborg Peterson (directeur Nieuwe Buitensociëteit en Theater Buitensoos Zwolle)

Wat voor band had Herman Brood met de Nieuwe Buitensociëteit?

,,Hij ging hier als jongetje vaak gratis naar de film op zondag. Samen met Fransje, het zoontje van de toenmalige directeur. Dan keken ze het liefst naar Robinson Crusoë, heb ik mij laten vertellen door mensen van Herman Brood Experience. Herman keek echter niet alleen naar films, hij gluurde ook graag door een sleutelgat van de deur van de kleedkamer waar danseressen zich omkleedden.’’

Heeft Jeroen dat gegeven gebruikt ook?

,,Jazeker en we willen kijken of we daar in de toekomst een echt sleutelgat kunnen maken waardoor je naar danseressen kan kijken. Als in een soort kijkdoos, zeg maar. Ai, dit klinkt vreemd, realiseer ik mij nu...’’

Ach, we hebben het over Brood.

,,Dat is zo.’’

Blij met het eindresultaat?

,,Héél blij. Het is echt het ‘in your face’ schilderij geworden waarop ik hoopte. Een eye-catcher, waarvan ik denk dat het in de Herman Brood-wandeling kan worden opgenomen, er zit toch een leuk verhaal aan vast. Tot die tijd nodig ik iedereen uit om een kijkje te komen nemen. We zijn er bijzonder trots op.’’