Vijftienduizend euro voor gouden tip over verdwenen Zwollenaar Rachid Zaoudi

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd dinsdagavond speciale aandacht gevraagd voor mensen die iets weten over de auto van de vermiste man of over een oude telefoon van Rachid Zaoudi, die twee dagen na zijn verdwijning nog werd gebruikt om een sms te sturen.

Echt concrete nieuwe aanwijzingen zijn er niet in het onderzoek naar de vermiste Rachid Zaoudi. De destijds 36-jarige man verdween op 5 december 2013 spoorloos in Amsterdam, waar hij naartoe was verhuisd. Rond 23 uur is voor het laatst een signaal opgevangen van de telefoon van Rachid, in de buurt van Schiphol en Badhoevedorp.

Vreemd SMS-bericht

Zeer opmerkelijk vindt de recherche een sms-bericht dat twee dagen na Rachids verdwijning binnenkwam op de telefoon van zijn moeder. Het werd verstuurd met een telefoonnummer dat Rachid al langere tijd niet meer had gebruikt.

Het bericht was opgesteld in de Nederlandse taal, terwijl Rachids moeder analfabeet was en de Nederlandse taal niet beheerste. De tekst van het bericht luidt: ‘sorry mama, ik ging veel te laat naar bed, beetje dronken, spijt, nu ziek, ik maak het gauw goed’.

Auto weg en weer terug

Een ander opmerkelijk feit waar de politie aandacht voor vraagt is de zilvergrijze BMW van Rachid Zaoudi. In het weekend na zijn verdwijning stond de auto niet op zijn gebruikelijke parkeerplaats aan het Olof Palmeplein in Amsterdam. Vier dagen na de verdwijning stond de auto er opeens wel weer. De politie heeft de wagen onderzocht naar sporen, maar is niet verder gekomen.

Hasj

Volgens Opsporing Verzocht had Rachid Zaoudi problemen. Zo zou hij tienduizenden euro's schuld hebben gehad en betrokken zijn bij hasjtansporten van Marokko naar Nederland. De politie gaat er van uit dat Zaoudi niet meer in leven is, maar vraagt wel tips. De broers en zuster van Rachid willen graag afscheid van hem nemen. Broer Jamile: ,,Ik zou graag een laatste rustplaats willen regelen voor mijn broertje.’’

Mensen die tips hebben over de verdwenen Rachid Zaoudi kunnen bellen met 0800-6070 of 0800-7000 of met 079-3458999.

Volledig scherm Rachid Zaoudi, de vermiste Zwollenaar, enkele dagen voor zijn verdwijning op 5 december 2013 © bron: politie