Vijftig vrijwilligers en zachte handdoeken nodig voor Zwolse kerstpakkettenactie

Thijs Oosterhuis uit Zwolle is dominee op zee: ‘Ik ben er niet om zieltjes te winnen‘

12:00 Mei 2014. Bericht van het ministerie van Defensie: ‘Zes bemanningsleden van het marineschip De Zeven Provinciën zijn lichtgewond geraakt tijdens een aanslag in Djibouti. Bij de zelfmoordaanslag in een restaurant vielen drie doden en vijftien gewonden. Het zestal is aan boord medisch behandeld’. Een van de zes is dominee Thijs Oosterhuis uit Zwolle.