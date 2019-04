Vincent uit Zwolle reist met vrienden langs de rauwe randen van Nederland: ‘We houden van ongepolijst’

Lokale kunste­naars kijken op expositie in Zwolle kritisch naar de maatschap­pij

15:53 Alle drie staan ze wat sceptisch tegenover technologische ontwikkelingen in de maatschappij. Of eigenlijk meer tegenover hoe de mens ermee omgaat. ,,Er is zoveel mogelijk tegenwoordig. Maar of dat nou allemaal zo'n verbetering is’’, zegt Dennie Boxem. Samen met Mattijs Bredewold en Daniel Douglas exposeert hij sinds deze week in theater De Spiegel en restaurant Koperen Kees. ,,We komen allemaal uit Zwolle. Het is fijn dat er nu een extra ruimte is om je in je eigen stad te laten zien.’’