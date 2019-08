VIP-actie voor eerstejaars: helivlucht over Zwolle tijdens HBO Bruisweek

Video Jan uit Zwolle speelde ooit tegen Maradona: ‘Na afloop kreeg ik zijn shirtje, maar die was ik binnen een jaar al kwijt’

16 augustus Maar weinig Nederlanders kunnen zeggen dat ze ooit tegen Diego Maradona hebben gevoetbald, de Argentijnse voetbalvedette over wie momenteel een documentaire in de bioscopen draait. Zwollenaar Jan Verheijen had dat geluk wel. Op 10 januari 1982 speelde hij in Hongkong met Seiko een oefenduel tegen het Boca Juniors van ‘Pluisje’. ,,Ik kreeg na afloop zijn shirt, maar waar die nu is?”