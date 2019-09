Virtuele monumentale panden van Zwolse 'minecrafters’ te bewonderen tijdens Open Monumentendag

De 12-jarige Hanna Bergwerff woont zelf in een drie-onder-een-kaphuis in Stadshagen maar ze waant zich een middeleeuwse jonkvrouw in haar kasteel Werkeren. De winnares van de originaliteitsprijs is gek op het spel Minecraft. ,,Je kunt alles maken wat je wilt. Ik had al eens een villa gebouwd met 25 kamers. Nu deze middeleeuwse havezate. Je moet gewoon de bordjes volgen’’, adviseert ze terwijl ze de bezoeker een virtual realitybril opzet en controllers in handen geeft. Na een riant uitzicht over groene velden doemt er achter je een groot kasteel op met een ophaalbrug en gracht. ,,Het was best moeilijk’’, vertelt Hanna. ,,Want ik wilde me houden aan de plattegrond met de juiste afmetingen.’’