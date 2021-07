Vissers laten zich vaccineren op Urk: Ronaldo uit de Filipijnen is er ‘zo blij mee’

De 27-jarige Filipijn is een van de vissers die zich zaterdag laat vaccineren op Urk. Doordeweeks vaart hij op een kotter, in het weekeinde is hij aan vaste wal. De GGD had speciaal voor vissers een dag gereserveerd waar ze zonder afspraak het Janssen-vaccin konden krijgen. Om vissers tegemoet te komen die alleen op zaterdag en zondag thuis zijn, maar ook in de hoop dat de vaccinatiegraad omhoog gaat op Urk. Want de vaccinatiebereidheid is volgens de GGD te laag in het vissersdorp.