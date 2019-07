Vitens levert op snikhete dag 370 miljoen liter water extra: ‘Mensen douchen ’s avonds nóg een keer’

Op een tropisch hete dag zoals we die deze week meermaals hebben beleefd levert Vitens een slordige 370 miljoen liter extra water. Dat is ruim 37 procent meer dan de een miljard liter drinkwater die er in het werkgebied van Vitens op dagbasis sowieso door heen gaat.

Omgerekend per persoon gaat het om een stijging van gemiddeld 120 liter water per dag naar 150, schat het waterbedrijf. ,,Mensen douchen vaak nog eens in de avonduren, vullen zwembadjes voor de kinderen en er wordt nu in heel veel tuinen gesproeid", laat Evy Elschot van het waterbedrijf weten.

Sproeien

Zeker tijdens piekmomenten kan het daarom voorkomen dat er een kleinere straal uit de kraan komt. Het fors toegenomen verbruik noopt Vitens opnieuw om haar klanten op te roepen extra zuinig op water te zijn. Drink zoveel water als je wilt, maar douche en sproei zo kort mogelijk is het devies.

Piekuren

Sproeien is de meest waterverslindende activiteit tijdens warme en droge periodes. Een van de manieren om zo zuinig mogelijk te sproeien is het meest geschikte tijdstip te kiezen. Het liefst voor 7.00 of na 22.00 uur. Dat zijn de momenten dat de temperatuur lager is en het water minder snel verdampt. Bovendien vallen deze tijdstippen buiten de waterverbruikpieken.

De piekmomenten zijn tussen 7.00 en 9.00 en van 17.00 tot 22.00 uur. Elschot: ,,Maar op heel hete avonden zoals eerder deze week, zien we dat de avondpiek langer duurt. Soms wel tot 23.00 uur. Tijdens de nacht zetten we vol in om onze waterreservoirs voor de volgende dag weer helemaal gevuld te hebben, zodat we aan de watervraag in de ochtendpiek kunnen voldoen.”

Steden

Vitens, dat drinkwater levert aan 5,7 miljoen klanten in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Friesland, kan niet aangeven of er plaatsen zijn waar bizar veel of juist heel weinig water wordt gebruikt. ,,Wel zien we dat het verbruik in een stedelijke omgeving minder is dan in een gebied waar meer en vooral ook grote tuinen zijn.”