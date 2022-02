Vitens mag meer Overijssels drinkwater oppompen: ‘Biedt verlichting, maar we zijn er nog niet’

update ‘Drugsoor­log-kroongetui­ge’ uit Zwolle krijgt veel lagere straf voor Tik­kie-cocaïne­lijn

Hij speelde als getuige een sleutelrol in het proces rond de Zwolse drugsoorlog en werd zelf veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel in de regio Zwolle. In hoger beroep komt R.S. alias Bolle er een stuk genadiger vanaf. Het Hof veroordeelt de man tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

10:53