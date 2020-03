Vitens: ons drinkwater is honderd procent gegarandeerd Coronavrij

Drinkwaterbedrijf Vitens krijgt veel vragen over Corona en heeft daarom vandaag een nieuwsbrief verspreid onder haar klanten om ongerustheid te voorkomen. Directeur Jelle Hannema geeft graag mondeling een toelichting. Hannema: ,,Vitens maakt uitsluitend gebruik van grondwater, ook in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Het grondwater winnen we uit grote diepten. Dit water is van zo’n goede kwaliteit, dat we, anders dan in veel andere landen, er geen chloor aan hoeven toe te voegen. Het is vrij van schadelijke bacteriën en virussen. Een run op flessenwater is overbodig en af te raden. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen op grote schaal flessenwater aan het hamsteren zijn.’’