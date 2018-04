Vitens: problemen met water in Zwolle opgelost

Histori­sche siersteen voor Academie­huis Grote Kerk Zwolle

10:39 Een schelpvormige gevelsteen van het voormalige Vleeshuis is eind dit jaar te bewonderen in het trappenhuis naar het toilet van het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. In de muur krijgt het een speciale plek. Bestuurslid Bart Schouten en Stadsgids Gerrit van Dijk vertellen met trots over de eeuwenoude steen dat weer een nieuw verhaal toevoegt aan de Zwolse geschiedenis.