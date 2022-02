Vladyslava en Tanja blijven ondanks oorlogsdreiging geloven in een vreedzame oplossing voor hun Oekraïne

Lisinenko stuurt bewust een vrolijke foto. ,,Ik wil graag vrede en rust uitstralen’’, zegt ze daarbij. Want dat is vooral wat ze hoort als ze contact heeft met vrienden en kort geleden nog met haar moeder in Kiev. ,,Ik ben vol bewondering over de mensen in Oekraïne. Dat is het eerste wat bij mij opkomt. Ze blijven rustig en ze geloven in een positieve uitkomst. Mijn moeder ook, zij focust op andere dingen. Dat is de kracht van Oekraïne.’’