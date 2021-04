Vlag gestreken en tompoucen besteld: zo viert Zwolse Oranjebuurt deze Koningsdag in coronatijd

Bij de familie Suithoff aan de Oranje Nassaulaan hangen twee oranje kinderjurkjes in de heg. Met een briefje erbij: ‘Gratis meenemen, leuk voor morgen‘. Ja, Dorien Suithoff is al helemaal in de stemming, net als zoon Viggo (10) en dochter Olivia (8). ,,Vorig jaar hebben we niets gedaan met Koningsdag, toen dacht ik: laten we maar voorzichtig zijn. Maar nu zijn we een jaar verder en vind ik dat we er echt wel even wat van moeten maken.”