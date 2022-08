Vlaggen Zwolle ‘gewoon’ weer in proteststand na onderbreking tijdens Nationale Herdenking

De gemeente Zwolle hecht waarde aan het correct vlaggen tijdens de herdenking van de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn in voormalig Nederlands-Indië, zo liet ze in aanloop naar de plechtigheden van maandagavond weten. In een persbericht werd nog gerept over het uit de openbare ruimte verwijderen van vlaggen waarbij de Nederlandse driekleur ondersteboven hangt, maar zo ver is het niet gekomen. ,,We hebben ze na overleg met de gemeente alleen omgedraaid, we willen niemand tegen het zere been schoppen”, zegt Jorn Noordman namens actiegroep Wijthmen/Hoonhorst.