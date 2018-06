Vlammend circus bij Zwols woonzorgcentrum

Zwolse oud-notaris overlijdt tijdens fietstocht in Ardennen

13:49 Eerst een praatje en een grapje, want die akte kon nog wel even wachten... Zo wordt oud-notaris Jan Duret (71) uit Zwolle herinnerd. Afgelopen weekend overleed hij plotseling tijdens een fietstocht met vrienden in de Ardennen. Getroffen door een hartstilstand. Zaterdag wordt hij in besloten kring begraven.