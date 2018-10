Vleermuisliefhebbers waarschuwen Zwolle: 'Verlichten mag, maar voorkom schrikeffect'

video De zwanger­schap van Conni werd bijna haar dood, nu helpt ze lotgenoten

10:07 Het is nu 24 jaar geleden, maar als Conni de Groot (58) uit Zwolle erover praat lijkt het weer gisteren. Wat haar en haar ongeboren dochter toen overkwam, gaf haar leven een wending die ze niet had kunnen voorzien. Het leidde er zelfs toe dat ze vorige week benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.